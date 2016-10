RTL II 23:15 bis 00:10 Mysteryserie The Walking Dead Das Ultimatum USA 2013 2016-10-24 02:25 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Um weitere Tote zu verhindern, arrangiert Andrea ein Treffen zwischen Rick und dem Governor an einem neutralen Ort. Doch der Governor scheint kein wirkliches Interesse an den Friedensverhandlungen zu haben. Unter einer Bedingung wäre er allerdings bereit, das Gefängnis nicht anzugreifen: Wenn Rick ihm Michonne ausliefert. Während in dem Gebäude verhandelt, greifen Beißer ihre Begleiter draußen vor der Türe an. Bei der gemeinsamen Abwehr merken sie, dass sie durchaus mehr gemeinsam haben, als sie dachten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Chandler Riggs (Carl Grimes) Laurie Holden (Andrea) Lauren Cohan (Maggie Greene) David Morrissey (The Governor) Danai Gurira (Michonne) Steven Yeun (Glenn Rhee) Originaltitel: The Walking Dead Regie: David Boyd Drehbuch: Ryan C. Coleman Kamera: Rohn Schmidt Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 18