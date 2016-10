RTL II 21:15 bis 22:15 Dokusoap Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Deutschlands bekannteste Auswanderer sind noch einmal ausgewandert. Nachdem sie in Texas die Umzugscontainer gefüllt und auf die weite Reise geschickt haben, geht es nun in ihrem neuen Heim auf Hawaii an das große Auspacken. Und zwischen Einzug und Einrichten heißt es wieder Ärmel hochkrempeln und schleppen, denn nur so nimmt das weitläufige Haus immer weiter heimische Züge an. Doch Konny und Manu müssen nicht allein anpacken. Tochter Janina und Sohn Jason reisen extra an, um ihren Eltern zu helfen. Zur großen Freude der Reimanns ist auch Enkelchen Keelan an Bord. Schaffen sie es alle zusammen, Konny Island III rechtzeitig für die Einweihungsparty fertig zu bekommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben