RTL II 19:00 bis 20:00 Dokusoap Berlin - Tag & Nacht D 2016 2016-10-25 14:00 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Basti ist irritiert, als Paula vor der Wohnung von David abgepasst wird und er sich bei ihr für die "schönen Momente" bedankt. Zwar kann Paula Basti zunächst beruhigen, doch dann fällt ihm ein verhängnisvoller Brief in die Hände. Milla ist nach ihrem Gespräch mit Leon völlig fertig. Im Matrix trifft sie auf Basti, der seinerseits von Paula enttäuscht ist. Die beiden trösten sich gegenseitig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Lutz Schweigel (Joe Möller), Patrick Günther (Marcel Nowak), Falko Ochsenknecht (Ole Peters), Marcel Maurice Neue (Karsten ?Krätze? Rätze), Katrin Hamann (Peggy Heidmann), Frank Winter (Piet Berger), Fernando Jose della Vega (Fabrizio Valenta), Anne Wünsc Originaltitel: Berlin - Tag & Nacht