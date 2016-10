RTL II 08:50 bis 10:50 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Alexandra (25) und Nathalie (20) die Familien D 2011 16:9 HDTV Live TV Merken Die 25-jährige, modebewusste Alexandra hat ihre beiden Kinder und den Haushalt fest im Griff. Jedes Kissen liegt an seinem Platz, die Wände sind mit dekorativen Farben versehen und selbstverständlich liegt kein Staubkorn auf dem Boden. Wer mit solcher Hingabe wohnt, braucht natürlich Unterstützung. Nach seiner Umschulung zum Sicherheitsmann springt der gelernte Koch Orland (26) auch gerne im Haushalt mit ein. Weil Alexandras Lebensgefährte zu Hause mit anpackt, hat sie gleich mehr Zeit für ihre zwei liebsten Schätze, ihre Töchter Analyn Sidney (3) und die drei Monate alte Joseline Sophie. Die beiden Mädchen haben pinkfarbene Prinzessinnenzimmer und Eltern, die ihnen jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Alexandras erste Tauschfamilie besteht aus der 20-jährigen Nathalie, ihrem Mann Sascha (30), dem elf Monate alten Sohn Jerome und zwei Frettchen. Doch schon nach einem Tag bricht Tauschvater Sascha das Projekt ab. Einmalig in der Geschichte von "Frauentausch" zeigt sich Protagonistin Alexandra aber unbeirrbar: Sie will weitermachen und bekommt tatsächlich die Chance dazu - ihre Reise geht weiter... und zwar zu Hausfrau Nicole (24), ihrem Mann (27) und dem drei Monate alten Sohn mit dem klangvollen Namen Dean Michael Dietrich. Ob Tauschmutter Alexandra im zweiten Anlauf mehr Glück hat? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch

