RTL II 06:55 bis 07:50 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Punkstelle / Gefährliches Erbe D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Tankstellenpächter Kalle ist kurz vor dem Aufgeben. Sein Betrieb wird immer wieder von randalierenden Jugendlichen heimgesucht, außerdem ist ihm bereits zweimal ein Benzindieb entwischt. Sascha Noveski und Michael Falkenberg helfen dem 48-Jährigen und ermitteln verdeckt als Tankstellenmitarbeiter. Tatsächlich stoßen sie auf Hinweise, dass ein ehemaliger Mitarbeiter Kalles Betrieb sabotiert. Anschließend wartet auf das Ermittlerduo Giulia Peroni und Thomas Berg ein neuer Fall. Michelle hat überraschend 50.000 Euro von ihrem verstorbenen Onkel geerbt, doch seit die 26-Jährige das Erbe angetreten hat, ist ihr Leben vollkommen aus den Fugen. Jemand bedroht sie und will an ihrem Geldsegen teilhaben. Für Michelle ist klar, dass die beiden leer ausgegangenen Söhne ihres Onkels ihren Teil des Erbes holen wollen. Die beiden Privatdetektive beginnen zu ermitteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

