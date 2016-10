BR Fernsehen 04:55 bis 05:45 Magazin Blickpunkt Sport D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Sieben bayerische Mannschaften spielen in der nächsten Woche in der 2. DFB-Pokal-Hauptrunde, darunter sind gleich zwei Derbys. Zu Gast bei BLICKPUNKT SPORT am Montag (24. Oktober 2016) um 22.00 Uhr im BR Fernsehen ist Horst Heldt, der für 1860 München gespielt hat und zuletzt Manager von Schalke 04 und dem VfB Stuttgart war. Außerdem begrüßt Moderator Markus Othmer Tina Schüßler aus Augsburg, die nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt war und sich einer Herzoperation unterziehen musste, und trotz dieser gesundheitlichen Rückschläge vor kurzem in den USA Kickbox-Weltmeisterin wurde. Zwei Reportagen beschäftigen sich mit dem Saison-Auftakt von Felix Neureuther beim Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden und einem ehemaligen syrischen FIFA-Schiedsrichter, der als Flüchtling am Wochenende sein erstes Spiel in der A-Klasse zwischen Pilsach und Oberwiesenacker gepfiffen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Markus Othmer Gäste: Gäste: Horst Heldt Originaltitel: Blickpunkt Sport