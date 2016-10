BR Fernsehen 00:55 bis 02:25 Melodram Der Seerosenteich D 2002 Nach dem gleichnamigen Roman von Christian Pfannenschmidt Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die hübsche kleine Isabelle wächst als Tochter der Haushälterin in der Villa der Trakenbergs auf, mit deren Tochter Vivien sie eng befreundet ist. Nach der Schule beginnt sie eine Schneiderlehre bei der bekannten Modeschöpferin Puppe Mandel. Unter dem kritischen Auge der charismatischen Designerin entfaltet Isabelle ihr Talent. Nun steht sie vor der größten Entscheidung ihres Lebens: Soll sie den Schritt nach Paris wagen oder mit ihrer Jugendliebe, dem Nachbarsjungen Jon, zusammenbleiben? Im Blitzlichtgewitter der Fotografen ersteigert die berühmte Modeschöpferin Isabelle Corthen auf einer New Yorker Auktion für die stolze Summe von 22 Millionen Dollar Claude Monets berühmten "Seerosenteich". Damit erfüllt Isabelle sich einen Herzenswunsch, denn das Gemälde birgt unvergessliche Erinnerungen an ihre Hamburger Kindheit und Jugend, die ihr plötzlich wieder lebendig vor Augen stehen: Als Tochter der Haushälterin Ida wächst Isabelle in der Villa des wohlhabenden hanseatischen Tuchhändlers Carl Trakenberg auf. Mit dessen Tochter Vivien verbindet sie eine enge, aber auch von Konkurrenz geprägte Freundschaft. Erst mit 19 lernt Isabelle ihren Vater kennen, der sich kurz darauf gemeinsam mit ihrer Mutter das Leben nimmt. Dieser Schicksalsschlag prägt Isabelle. Seit sie denken kann, ist sie verliebt in den Nachbarsjungen Jon - am Seerosenteich, ihrem Treffpunkt, versprechen sie sich ewige Treue. Um Isabelle eine Zukunft zu bieten, versucht Jon sein Medizinstudium in Rekordzeit zu absolvieren. Doch als Isabelle durch Trakenbergs Vermittlung eine Lehrstelle bei der berühmten Modedesignerin Puppe Mandel erhält, bemerkt Jon erstmals, dass ihre Lebenspläne nicht so harmonieren wie es bislang schien. Obwohl die Ausbildung hart und das Verhältnis zur launischen Chefin meistens gespannt ist, beißt Isabelle sich durch und entfaltet ihr Talent. Aber nun steht sie vor der größten Entscheidung ihres Lebens: Soll sie den riskanten Schritt wagen und nach Paris gehen, um sich in der Haute Couture durchzusetzen, oder soll sie bleiben und mit ihrer großen Liebe Jon zusammenleben? 2 Teile, täglich In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Natalia Wörner (Isabelle Corthen) Tim Bergmann (Jon) Hannelore Elsner (Puppe Mandel) Dietrich Hollinderbäumer (Carl Trakenberg) Anja Kling (Vivien Trakenberg) Kai Scheve (Peter Ansaldi) Antje Hagen (Gretel Burmönken) Originaltitel: Der Seerosenteich Regie: Johannes Fabrick Drehbuch: Johannes Fabrick, Gabriela Sperl Kamera: Holly Fink Musik: Annette Focks Altersempfehlung: ab 6