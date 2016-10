Tele 5 03:52 bis 05:32 Abenteuerfilm Die Bounty USA, GB 1984 Nach dem Buch von Richard Hough Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kapitän William Bligh ist 1788 mit der "Bounty" unterwegs, um Früchte des Brotbaums aus dem Südpazifik nach England zu holen. Nach zehn Monaten auf See erreicht er Tahiti. Sein Freund und Erster Offizier Christian Bligh verliebt sich in Prinzessin Mauatua, Tochter des Häuptlings. Auf der Rückreise kommt es am 28. April 1789 zur Meuterei. Fletcher lässt Bligh mit 18 Männern aussetzen, die 6000 Kilometer in einer Schaluppe zurücklegen. Fletcher verbrennt die Bounty und lässt sich mit seinen Männern und Mauatua auf der Insel Pitcairn nieder. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Mel Gibson (Fletcher Christian) Anthony Hopkins (Lieutenant William Bligh) Laurence Olivier (Admiral Hood) Edward Fox (Captain Greetham) Daniel Day-Lewis (John Fryer) Bernard Hill (William Cole) Philip Davis (Edward Young) Originaltitel: The Bounty Regie: Roger Donaldson Drehbuch: Robert Bolt Kamera: Arthur Ibbetson Musik: Vangelis Altersempfehlung: ab 16