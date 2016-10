sixx 16:40 bis 17:30 Mysteryserie Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits Verloren in der Dunkelheit USA 2008 2016-10-25 09:45 16:9 HDTV Merken Die verstorbene Tammy Gardner tritt auf dem Wochenmarkt an Melinda heran. Die schöne Frau ist völlig verwirrt und Melinda realisiert, dass sie ihren Tod noch nicht begriffen hat. Tammy möchte zu ihrem Mann und ihren Kindern, doch ihr Mann ist bereits in einer neuen Ehe. Außerdem hatte sie keine Kinder. Melinda muss herausfinden, was passiert ist In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Love Hewitt (Melinda Gordon) David Conrad (Jim Clancy) Christoph Sanders (Ned Banks) Jamie Kennedy (Eli James) Camryn Manheim (Delia Banks) Rena Sofer (Tammy) Bree Turner (Elizabeth) Originaltitel: Ghost Whisperer Regie: Eric Laneuville Drehbuch: Jeannine Renshaw, Christina M. Kim Kamera: Crescenzo Notarile Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12