sixx 14:45 bis 15:45 Dokusoap Die perfekte Hochzeit! - USA Verliebt in den Weihnachtsmann USA 2011 16:9 HDTV Merken Kellys Gäste haben bei ihrer weihnachtlichen Hochzeitsfeier die Gelegenheit, mit dem Weihnachtsmann höchstpersönlich Walzer zu tanzen! Liz hat sich hingegen für eine dramatische Inszenierung entschieden: Sie schreitet auf einer ausziehbaren Treppe hinunter, während eine Nebelmaschine für viele "Ahs" und "Ohs" sorgt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Four Weddings