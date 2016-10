Hessen 20:15 bis 21:45 Reise Wunderschön! Ferien an der Nordsee - Von der Elbe bis nach Husum D 2010 Untertitel HDTV Merken Der tiefste Punkt Deutschlands liegt im hohen Norden: in Neuendorf in der Wilstermarsch. Hier startet die Reise diesmal. Tamina Kallert ist zwischen Elbe und Nordsee unterwegs, auf einer Tour zwischen Glückstadt und Husum, der gar nicht so "grauen Stadt am Meer". Eine Wattwanderung, ein Besuch der Seehundstation Friedrichskoog und eine Grachtenfahrt im historischen Friedrichstadt gehören ebenso dazu, wie das "Schiffegucken" am Nord-Ostseekanal und das Strandsegeln am zwölf Kilometer langen Strand von St. Peter-Ording. Tamina Kallerts Reisebegleiter ist der berühmte Tenor Klaus Florian Vogt, ein waschechter Dithmarscher, der trotz weltweiter Opern-Engagements nach wie vor in seiner Heimat lebt. Er nimmt Tamina Kallert mit auf einen Flug über Dithmarschen, führt sie in sein Lieblingscafé am Deich von Brunsbüttel und zeigt ihr einen zauberhaften Garten auf der Halbinsel Eiderstedt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tamina Kallert Originaltitel: Wunderschön! Regie: Ulrike Bartels