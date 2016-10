Hessen 14:30 bis 16:00 Tragikomödie Oma zockt sie alle ab D, A 2016 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die Hausfrau Rosa verfügt über eine besondere Gabe: Sie merkt sofort, ob jemand lügt. Heimlich folgt sie eines Abends ihrem Schwiegersohn Udo und landet in einer dubiosen Bar. Kellner Charly weiht sie widerwillig in das Geheimnis des Hinterzimmers ein: Dort wird gepokert. Ihr Mann Kurt möchte vom Doppelleben seines Traumschwiegersohnes aber nichts wissen. Bald muss der starrsinnige Alte ebenso wie die ahnungslose Tochter Trixi erkennen, dass Udo alle in seinen Schuldensumpf hineinzieht. Um das eigene Haus zu retten, fasst Rosa einen verwegenen Plan. Dabei hilft ausgerechnet ihr neuer Bekannter Charly. - Cornelia Froboess spielt in der Komödie eine Frau, die weit mehr draufhat, als ihr alle zutrauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cornelia Froboess (Rosa Hofer) Karl Fischer (Charly) Werner Prinz (Kurt Hofer) Sabine Waibel (Beatrix Zimmermann) Simon Hatzl (Udo Zimmermann) Georg Friedrich (Köhn) Kuri Sinan Al (Cem) Originaltitel: Pokerface - Oma zockt sie alle ab Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Uli Brée Kamera: Josef Anton Mitterndorfer Musik: Dominik Giesriegl Altersempfehlung: ab 6