Hessen 05:05 bis 05:15 Trickserie Garfield Das Mäuse-Fitnessstudio F, USA 2012 Bevor Jon für eine Woche verreist, ermahnt er Garfield das Haus ja mäusefrei zu halten. Sollte ihm das nicht gelingen, würde Jon ihm ein ganzes Jahr lang die Lasagne streichen. Das ist für Garfield natürlich eine alptraumhafte Vorstellung. Umso entsetzter ist er, als Squeaks alter Kumpel Biff auftaucht. Der ist ein tumber Muskelprotz, der sich von Garfield nichts sagen lässt. Blöd ist auch, dass Squeak versehentlich in Jons Koffer gelandet ist und deshalb jetzt nach Mexiko fliegt, denn Biff will erst verschwinden, wenn er seinen alten Kumpel gesehen hat. Garfield und Odie suchen fieberhaft, aber vergeblich nach Squeak. Derweil hat Biff Jons Haus in ein Mäuse-Fitnesstudio verwandelt. Die anderen Mäuse müssen unter seiner Anleitung eifrig trainieren. Garfield ist schwer genervt Originaltitel: The Garfield Show