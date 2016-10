Hessen 00:30 bis 01:50 Thriller Der weiße Hai in Venedig USA 2008 Stereo Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Venedig: Noch ahnen die Einwohner und Touristen nicht, was sich nur einige Meter unter der Wasseroberfläche der pittoresken Kanäle abspielt. Eine Tauchergruppe, die es auf die Bergung versunkener Reichtümer abgesehen hat, wird von einem mächtigen Hai attackiert. Es gibt keine Überlebenden. Die Kunde vom Angriff des Raubfisches dringt zwar nicht an die Öffentlichkeit, erreicht aber den Meeresbiologen und Hai-Experten Dr. David Franks in San Francisco. Bei einem der Opfer handelte es sich um seinen Vater, einen renommierten Professor für mittelalterliche Geschichte. Gemeinsam mit seiner Kollegin und Verlobten Laura fliegt David nach Italien, um das scheinbare Unglück, offiziell spricht man von einem Unfall durch eine Schiffsschraube, näher zu untersuchen. Bereits die ablehnende Haltung des örtlichen Polizeichefs Captain Bonasera und dessen Assistentin Sofia Totti, die eine Existenz von Haien abstreiten und strikte Geheimhaltung verordnen, macht David stutzig. Dann entdeckt David in der durchwühlten Wohnung seines Vaters einen versteckten Koffer mit wichtigen Hinweisen. Seine Vorahnung wird zur Gewissheit: Sein Vater war dem legendären Schatz der Medici auf der Spur, der in den unterirdischen Katakomben der Lagunenstadt vermutet wird. Der erste Tauchgang in den venezianischen Gewässern bestätigt seine schlimmsten Befürchtungen: Bei der lebensgefährlichen Begegnung mit "il grande bianco", einem großen weißen Hai, entkommt David dem mörderischen Meeresräuber nur knapp. Durch Zufall entdeckt er dabei die Schatzkammer der Medici, in der raue Mengen an mittelalterlichen Kostbarkeiten lagern. Sein Fund bleibt auch dem zwielichtigen Mafia-Geschäftsmann Vito Clemenza nicht verborgen, der es seit langer Zeit auf das wertvolle Gut abgesehen hat. Nachdem David eine Zusammenarbeit mit Clemenza ablehnt, lässt dieser Laura entführen, um David gewaltsam zu zwingen, den Standort preiszugeben. David bleibt keine andere Wahl, als die Häscher seines kriminellen Gegenspielers zur Schatzkammer zu führen. Doch die blutrünstigen Haie lauern bereits. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Baldwin (David Franks) Vanessa Johansson (Laura) Hilda van der Meulen (Lieutenant Sofia Totti) Giacomo Gonnella (Vito Clemenza) Ivaylo Geraskov (Rossi) Atanas Srebrev (Captain Bonasera) Kaloian Vodenicharov (Man in Black) Originaltitel: Shark in Venice Regie: Danny Lerner Drehbuch: Danny Lerner, Les Weldon Kamera: Ross W. Clarkson Musik: Stephan Edwards Altersempfehlung: ab 12