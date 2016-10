Hessen 10:50 bis 11:20 Bildungsprogramm Abenteuer Ernährung Ein Tag im Leben eines Schulkindes D 2010 Untertitel Live TV Merken Vom Frühstücksei übers Pausenbrot bis zum Abendessen strukturieren Mahlzeiten den Tagesablauf. Oft denkt man nicht groß darüber nach, welche Nahrungsmittel man sich einverleibt und was damit im Körper passiert. Dabei wirft ein genauerer Blick auf Essen und Ernährungsgewohnheiten eine Menge spannender Fragen auf. Der Film begleitet ein Schulkind durch den Tag und sieht die Welt der Ernährung durch seine Augen. Woraus besteht die Nahrung, und was passiert mit ihr im Körper? Warum muss man überhaupt essen, und warum ist es für den Körper nicht egal, ob man einen Schokoriegel, einen Teller Spaghetti oder ein Spiegelei isst? Kann man sich etwa mit der einen Nahrung besser konzentrieren als mit der anderen - macht es also für das Gehirn einen Unterschied, was man isst? Der Film stellt verschiedene Lebensmittel auf den Prüfstand. Wie unterscheidet sich die jeweilige Energie-Bilanz bei unterschiedlichen Tätigkeiten und Nahrungsmitteln - und brauchen Jungen andere Lebensmittel als Mädchen? Viele Lebensmittel der Industrie locken mit dem Versprechen, nicht nur gut zu schmecken, sondern angeblich auch gesund zu sein. Aber was ist wirklich dran an diesem Versprechen? Ein unterhaltsamer, informativer und nahrhafter Streifzug durch die Welt der Ernährung. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Abenteuer Ernährung Regie: Jakob Kneser

