RTL 02:40 bis 03:30 Krimiserie CSI: Vegas Erst Held, dann aus der Welt CDN, USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken In einer dunklen Gasse wird die Leiche eines Mannes entdeckt, der ein Superheldenkostüm trägt. Bei dem Toten handelt es sich um Brad Jeffries, der in seiner Verkleidung versucht hat, die Straßen von Las Vegas von Verbrechern zu reinigen. Roger, ein Obdachloser, der durch Brad vor einer Straßengang gerettet wurde, bringt die Ermittler auf die Spur eines roten Pickups. Als Greg und Morgan weitere Nachforschungen anstellen, werden sie von Scott und Tina, Freunde von Brad, überrascht. Sie patrouillieren ebenfalls in Superheldenkostümen über die Straßen. Tags darauf wird Tony Agrerro, der Fahrer des roten Pickups, und Haupttatverdächtiger, an seiner Arbeitsstelle umgebracht. Für den Mord an Brad hat er allerdings ein Alibi. Das Team geht davon aus, dass sich Scott und Tina für den vermeintlichen Mord an Brad rächen wollten, doch die Obduktion von Tony Agrerro widerlegt diese Annahme. Da taucht - gemeinsam mit dem Obdachlosen Roger - die Tatwaffe auf. Diese führt das Team direkt zu Brads Mörder und somit auch zum Mörder von Tony Agrerro. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Eads (Nick Stokes) Eric Szmanda (Greg Sanders) Robert David Hall (Dr. Al Robbins) Ted Danson (D.B. Russell) Elisabeth Shue (Julie Finlay) Jorja Fox (Sara Sidle) Wallace Langham (David Hodges) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Phil Conserva Drehbuch: Andrew Dettmann Kamera: Crescenzo G.P. Notarile Altersempfehlung: ab 12

