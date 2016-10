RTL 00:55 bis 01:50 Krimiserie CSI: Vegas Der Fall der Zwei CDN, USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Die Ermittler planen Winthrop mit Hilfe von Maya, Russells Tochter, aus der Reserve zu locken. Sie soll als Lockvogel fungieren, da sie sich bereits in Seattle im Fadenkreuz der Killer-Zwillinge befand. Maya hat allerdings vor, Las Vegas zu verlassen und zu ihrer Familie nach Seattle zurückzukehren. Trotz lückenloser Überwachung gelingt es dem Team nicht, Maya bis zu ihrer Abreise zu beschützen. Sie wird von Privatdetektiv Shaw entführt. Jared Briscoe, der Gig-Harbor-Killer, ist auf Grund des Wiederaufnahmeverfahrens aus der Haft entlassen worden und befindet sich bereits mit Paul Winthrop in dessen Privatjet auf dem Weg nach Las Vegas. Hodges gelingt währenddessen ein Teilerfolg: Über die an den Tatorten verwendeten Fäden kann er die bislang unbekannte Frau identifizieren, die Finn im Mizu-Hotel erschossen hat. Als sich Morgan und Hodges in ihrem Haus umsehen, entdecken sie eine weitere Frauenleiche auf dem Bett und eine große Sammlung von Körperteilen in der Tiefkühltruhe. Da in dem Haus auch Fingerabdrücke von Shaw gefunden werden, ist den Ermittlern klar, dass dieser mit den Mörder-Zwillingen zusammenarbeitet. Detective Crawford verfolgt mit einem Großaufgebot den Wagen, mit dem Shaw Maya entführt hat. Da Maya geschickt Hinweise hinterlassen hat, kann das Team das Fluchtfahrzeug aufspüren und schließlich auch den Ort, an dem Shaw Maya an Briscoe und Winthrop übergeben will. Julie Finlay hat mittlerweile herausgefunden, warum Shaw ein williges Werkzeug der Zwillinge ist: Sie haben seine Tochter Amy in ihrer Gewalt und versprochen, sie gegen Maya auszutauschen. Doch die Übergabe läuft nicht nach Plan... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ted Danson (D.B. Russell) George Eads (Nick Stokes) Eric Szmanda (Greg Sanders) Jorja Fox (Sara Sidle) Elisabeth Shue (Julie Finlay) Robert David Hall (Dr. Al Robbins) Wallace Langham (David Hodges) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Alec Smight Drehbuch: Christopher Barbour Kamera: Crescenzo G.P. Notarile Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 16