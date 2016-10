RTL 21:15 bis 22:15 Dokusoap Bauer sucht Frau D 2016 2016-10-26 02:20 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Steht der Zaun unter Strom? Was hilft, wenn der Trecker zu laut ist? Kuhbauer Gerhard verrät seiner Nicole nützliche Tipps und Tricks für den Hofalltag. Und auch in Schleswig Holstein bei Landwirt Torsten kann dessen Herzdame etwas lernen: und zwar, wie man eine Kuh besamt. Jungbauer Daniel möchte mit Lina Eier aus dem Hühnerstall holen, doch die hat eine Federviehphobie. Schafft sie es, ihre Ängste zu überwinden? Jörg überrascht seine Vanessa mit einem Besuch beim Tätowierer. Traut sie sich ein Partner-Tattoo stechen zu lassen? Bei den Brüder Berthold und Bernd-Udo lernen die Frauen den Hof- und Arbeitsalltag kennen. Doch ist der so, wie sie es sich vorgestellt haben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bauer sucht Frau