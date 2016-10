VOX 20:15 bis 21:15 Serien Club der roten Bänder Das Bein D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Für Leo ist heute ein großer Tag. Er soll eine Beinprothese bekommen und damit endlich wieder laufen können! Doch leider ist die Prothese, die sich Leo wünscht, sehr teuer - und seine Krankenkasse würde nur einen Bruchteil der Kosten übernehmen. Verzweifelt versucht Leo, im Krankenhaus eine Möglichkeit zu finden, an Geld zu kommen. Niemand scheint ihm helfen zu können. Jonas bekommt in der Zwischenzeit Besuch von seinem Vater, der ihm eine unerwartete und traurige Nachricht überbringt. Bei Emma findet er Trost - und die beiden kommen sich näher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Oliver Schultz (Leo) Damian Hardung (Jonas) Ivo Kortlang (Toni) Timur Bartels (Alex) Nick Julius Schuck (Hugo) Luise Befort (Emma) Christian Skibinski (Patient) Originaltitel: Club der roten Bänder Regie: Richard Huber Drehbuch: Arne Nolting, Jan-Martin Scharf