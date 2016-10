Super RTL 23:00 bis 23:55 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Geiselnahme USA 2005 Stereo HDTV Live TV Merken Jordan, Macy und Bug wollen gerade mit der Obduktion von Alberto Guzman beginnen, als Danny Artega, Sohn des Konsuls der Dominikanischen Republik, in der Pathologie auftaucht. Er hat alle Papiere dabei, um den Toten nach San Juan überstellen zu können. Den Pathologen bleibt nichts anderes übrig, als den Leichnam auszuhändigen. Kurz darauf meldet sich Guzmans Witwe Nicole bei den Gerichtsmedizinern und behauptet, ihr Mann sei ermordet worden - und zwar von Danny Artega. Dieser besitzt jedoch diplomatische Immunität und würde ungeschoren davonkommen, selbst wenn man ihm den Mord nachweisen könnte. Als Nicole klar wird, dass den Pathologen die Hände gebunden sind, greift sie zu einer verzweifelten Maßnahme: Sie entführt nicht nur Danny, sondern auch Jordan, die nun an dem lebendigen Danny eine Autopsie durchführen soll... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Steve Valentine (Nigel Townsend) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug") Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Jerry O'Connell (Detective Woodrow Hoyt) Susan Gibney (Renee Walcott) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Michael Gershman Drehbuch: Aron Eli Coleite Kamera: Jamie Anderson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin