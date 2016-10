Super RTL 22:05 bis 23:00 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Späte Rache USA 2005 Stereo HDTV Merken Nach 26 Jahren soll Emmett Parker aus dem Gefängnis entlassen werden. Das ruft Renee Walcott auf den Plan. Sie ist sicher, dass Parker damals einen Mord begangen hat und nur aufgrund eines Deals mit der Staatsanwaltschaft nicht zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt wurde. Hilfe suchend wendet sie sich an Jordan, die Parker gleich mehrere Morde nachweisen kann. Richter Marshall muss Parker aber dennoch freilassen, wodurch Renee in tödliche Gefahr gerät. Parker macht sie ausfindig, um sich an ihr zu rächen. Renee ist jedoch auf der Hut und erschießt Parker in Notwehr. Lily erhält überraschenden Besuch: Es ist ihre Mutter Arlene, die ihr das Leben fortan zur Hölle macht. Als Lily sie wutentbrannt in ein Taxi setzen will, rennt Arlene jedoch davon und wird von einem Auto erfasst. Während Arlene schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wird, stellt sich heraus, dass es sich nicht um einen Unfall mit Fahrerflucht, sondern um einen Mordversuch handelt. Die Ehefrau eines der zahlreichen Liebhaber Arlenes wollte sich an ihrer Nebenbuhlerin rächen. Lily quälen dennoch schwere Schuldgefühle, von denen sie sich nicht mehr befreien kann, da ihre Mutter schließlich ihren Verletzungen erliegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Steve Valentine (Nigel Townsend) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug") Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Jerry O'Connell (Detective Woodrow Hoyt) Susan Gibney (Renee Walcott) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Bethany Rooney Drehbuch: Kathy McCormick Kamera: John B. Aronson Musik: Wendy Melvoin