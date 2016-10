Super RTL 21:10 bis 22:05 Krimiserie Lie To Me Geiselnahme USA 2009 Stereo HDTV Live TV Merken Dr. Cal Lightman und sein Team ermitteln in einem Fall, bei dem sie alle in große Gefahr geraten. Ria spricht im Auftrag der Polizei mit einer gewissen Gwen Burns, deren Bruder im Verdacht steht, seine Ehefrau Conny umgebracht zu haben. Eric Matheson, Gwens Bruder, ist seit dem Tod von Conny spurlos verschwunden - doch Gwen versichert Ria glaubhaft, dass auch sie nicht weiß, wo sich Eric aufhält. Ohne ein brauchbares Ergebnis in der Tasche steigt Ria anschließend in ihr Auto. Doch plötzlich wird ihr eine Pistole an die Schläfe gehalten - von Eric, der von ihr fordert, seine Unschuld zu beweisen und den wahren Täter ausfindig zu machen. Ria fährt mit dem Verbrecher in das Gebäude der Lightman Group, wo Eric um sich schießt, um allen zu zeigen, dass er es todernst meint. Cal gelingt es, Ria freizubekommen, indem er sich selbst als Geisel anbietet. Nun beginnt eine höchst nervenaufreibende Zeit für Gillian, Eli, Ria und Agent Ben Reynolds, der sofort das FBI einschalten will. Doch Gillian hält ihn davon ab, denn Eric hat damit gedroht, Cal zu erschießen, sollte auch nur ein Polizist im Gebäude auftauchen. So bleibt Cals Mitarbeitern nichts anderes übrig, als irgendwie den Mörder von Conny zu finden, um das Leben ihres Chefs zu retten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Roth (Dr. Cal Lightman) Kelli Williams (Dr. Gillian Foster) Brendan Hines (Eli Loker) Monica Raymund (Ria Torres) Hayley McFarland (Emily Lightman) Mekhi Phifer (Agent Ben Reynolds) Garret Dillahunt (Eric Matheson) Originaltitel: Lie to Me Regie: Timothy Busfield Drehbuch: Samuel Baum, Matt Olmstead Kamera: Joseph Gallagher Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12