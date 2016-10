Super RTL 19:15 bis 19:45 Trickserie Alvinnn!!! und die Chipmunks Alles für die Umwelt / Das Plappermaul USA 2015 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Die Chipmunks und die Chipettes nehmen an einem Umweltschutz-Wettbewerb teil. Der Hauptpreis: Eine Reise nach Hawaii! Alle sind siegessicher, doch dann eröffnet Jeanette ihnen, dass sie einer Mitschülerin, Pamela Glockenschlocker, davon erzählt hätte. Pamela ist sehr ehrgeizig und interessiert sich stark für den Umweltschutz. Mit allen Mitteln wird nun versucht, Pamela den Sieg streitig zu machen. Ob das gelingt? 2. Geschichte: Alvin ist in Vanessa verliebt. Er möchte sie zum Essen ausführen und mit ihr zum Schulball gehen. Sie kann sich allerdings nicht zwischen ihm und Derek entscheiden. Da trifft es sich gut, dass sie einen Sitter für ihren Vogel Birdie sucht. Alvin möchte über den Piepmatz an sie herankommen. Birdie hat nur einen Nachteil, er kann sprechen. Er plappert alles nach, was er hört, und haut damit jeden in die Pfanne. So ist es nicht leicht für Alvin, diese Nervensäge für sich zu gewinnen.. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alvinnn!!! And the Chipmunks Altersempfehlung: ab 6