Super RTL 15:15 bis 15:45 Trickserie Zig & Sharko - Meerjungfrauen frisst man nicht! Heimweh / Sharkos Eltern / Der Campingurlaub F 2010 Stereo HDTV 1. Geschichte: Zig begibt sich auf den Weg in seine Heimat Afrika, nachdem er ein Buch über den schwarzen Kontinent gefunden hat. Dort angekommen, macht er Bekanntschaft mit Hyänen, die ihn jedoch nicht sehr freundlich begrüßen. Seltsamerweise vermisst er auch Sharko. Marina entschließt sich, ihn zurück auf die Insel zu holen. 2. Geschichte: Sharkos Eltern kommen zu Besuch und Sharko nimmt all seinen Mut zusammen und gesteht Marina seine Gefühle für sie. Seine Eltern wollen Marina natürlich sofort kennenlernen, was allerdings gar nicht so einfach ist. Schließlich ist Marina eine Meerjungfrau. 3. Geschichte: Marina und Sharko machen Urlaub - auf einem Campingplatz! Marina ist darüber enttäuscht und die Stimmung verschlechtert sich noch mehr, als sie erfährt, dass Zig und Bernie ihre Nachbarn sind. Originaltitel: Zig & Sharko Altersempfehlung: ab 6