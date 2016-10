Super RTL 09:05 bis 09:25 Trickserie Die Oktonauten Folge: 74 Die Oktonauten und die Bärtierchen GB, IRL, USA 2010 Stereo HDTV Live TV Merken Die Oktonauten wollen die Temperatur einiger Lava-Röhren auf dem Meeresboden messen. Da findet Peso einen sprechenden Stein namens Frank. Bei näherer Betrachtung stellen sie fest, dass es sich um ein kleines Bärtierchen handelt, dass auf dem Stein sitzt. Ein Dampfstrahl schießt Peso den Stein aus der Flosse, und dieser fällt mitsamt Bewohner in eine glutheiße Lava-Röhre. Die Oktonauten schicken eine ferngesteuerte Kamera hinein, um nach Frank zu sehen, doch die hält der Hitze nicht lange stand. Und so müssen sich die Oktonauten in hitzebeständigen Taucheranzügen selbst in die Lava-Röhre wagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Octonauts Regie: Darragh O'Connell

