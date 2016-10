Super RTL 07:10 bis 07:30 Trickserie Noddy, der kleine Detektiv Der Fall der müden Stadtbewohner F, GB, USA 2016 Stereo HDTV Live TV Merken In Bauklotz-Stadt soll ein neuer Bogen auf das Rathaus gesetzt werden und alle sind gespannt auf die Einweihungsfeier. Aber der Bogen ist nicht fertig und alle Bauarbeiter ruhen sich vor Müdigkeit nur aus. Einer der Männer berichtet Noddy, dass sie nicht schlafen können, weil nachts immer alle Lampen in der Stadt angehen. Noddy schleicht sich in der Nacht zum Kraftwerk, um herauszufinden, wer sie anschaltet... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Noddy: Toyland Detective

