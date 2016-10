Super RTL 05:10 bis 05:25 Trickserie Kati & Mim-Mim Mega-Mim CDN 2014 Stereo HDTV Live TV Merken Tack hat ein Ebenbild von Mim-Mim in Roboterform gebaut - den Mega-Mim! Das bringt Kati auf eine Idee. Mega-Mim soll ihren Freunden, die immer so viel Arbeit haben, unter die Arme greifen. Doch ob die sich über ihren neuen Assistenten wirklich freuen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kate and Mim-Mim