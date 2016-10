Disney Cinemagic 02:50 bis 03:35 Filme Donald der Superstar USA 1990 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Michael Eisner ruft John Candy und Donald Duck zu sich in sein Büro. John und Donald sollen gemeinsam eine Story erfinden. In der Fantasie der ehrgeizigen Ente ist natürlich immer er der Held, während John den Part des Loosers übernimmt. Jede Menge Beispiele werden durchgespielt, doch die beiden kommen einfach nicht überein. Am Ende kann nur Micky helfen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: John Candy (er selbst) Michael Eisner (er selbst) Tony Anselmo (Drehbuchautor) Lewis Arquette (Drehbuchautor) Mark Blankfield (Drehbuchautor) Michael Cutt (Drehbuchautor) Terry Wills (Drehbuchautor) Originaltitel: Donald, the Star-Struck Duck Regie: Phillip Savenick Drehbuch: Philip Savenick Kamera: Paul Lohmann Musik: Christopher L. Stone

