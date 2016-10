Disney Cinemagic 12:00 bis 14:00 Komödie Ein Zwilling kommt selten allein USA 1998 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die zehnjährige Hallie kann kaum ihren Augen trauen, als sie im Feriencamp plötzlich der gleichaltrigen Annie gegenübersteht. Annie schaut exakt gleich aus wie sie. Die aufgeweckte Hallie ist in Kalifornien bei ihrem Vater aufgewachsen und die wohlerzogene Annie hat ihre Kindheit in London bei ihrer Mutter verbracht. Schnell wird den beiden klar, dass sie Zwillinge sind. Die zwei beschließen einfach die Rollen zu tauschen und so geht Annie nach den Ferien als Hallie nach Kalifornien und Hallie gibt sich als Annie aus und reist nach London. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lindsay Lohan (Hallie "Hal" Parker / Annie "Ann" James) Dennis Quaid (Nicholas "Nick" Parker) Natasha Richardson (Elizabeth "Liz" James) Elaine Hendrix (Meredith "Mer" Blake) Lisa Ann Walter (Chessy "Chess") Simon Kunz (Martin, der Butler) Ronnie Stevens (Großvater Charles James) Originaltitel: The Parent Trap Regie: Nancy Meyers Drehbuch: David Swift, Nancy Meyers, Charles Shyer Kamera: Dean Cundey Musik: Alan Silvestri