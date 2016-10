SAT.1 Emotions 23:20 bis 00:10 Familiensaga Park Hotel Stern Italienische Ostern D 1997 2016-10-24 03:15 Merken Familie Buzzati, Inhaber des gleichnamigen Modeimperiums, lässt sich über die Osterfeiertage im Park Hotel nieder. Sogleich beginnen die üblichen Streitereien ums Erbe des an einem Tumor erkrankten Vaters. Dabei scheinen alle drei Söhne als Nachfolger nicht gerade würdig: Der Älteste lebt abgekapselt in New York, der Mittlere steckt in einer Ehekrise und der Jüngste ist verschuldet und schnupft Koks. Als der Streit an seinem Höhepunkt anlangt, stirbt der Senior plötzlich ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephan Orlac (Georg Stahl) Maximilian Malsciner (Michele Buzzati) Sabine Kückelmann (Patricia) Antonio di Mauro (Luca Buzzati) Peter Kuiper (Padrone / Roberto sen.) Christian Fischer (Bobby / Roberto jun.) Originaltitel: Park Hotel Stern Regie: Hans-Klaus Petsch Drehbuch: Horst Wieschen, Andreas Sölken, W.-D. Böl Kamera: Klaus Liebertz Musik: Wolfgang Timpe