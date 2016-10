SAT.1 Emotions 17:10 bis 17:35 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 814 D 2011 16:9 Merken Nina, die von Kai bedrängt wurde, wehrt sich. Sie ist fest entschlossen, ihr neues Leben in Berlin zu beginnen. Zum ersten Mal, seit sie wegen Todschlags verurteilt und aus dem Kreis ihrer Familie gerissen wurde, fühlt sie sich wieder geborgen. Olivia ist nicht entgangen ist, dass Luca Nina tief verletzt hat. Sie spürt, dass er Gefühle für Nina hat, und so entscheidet sie sich, Tacheles zu reden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Broda) Patrick Kalupa (Tom Lanford) Maria Wedig (Nina Hinze) Manuel Cortez (Luca Benzoni) Sarah Mühlhause (Carla Rohnstedt) Sebastian König (Maik Majewski) Wanda Worch (Paule) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Jurij Neumann Drehbuch: Petra Bodenbach Kamera: Florian Licht Musik: Reinhold Hoffmann