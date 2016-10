SAT.1 Emotions 15:15 bis 15:35 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 47 D 2005 2016-10-25 09:40 16:9 Merken Jürgen rät Lisa, dass sie ihre Verliebtheit für David endlich aufgeben und der Wirklichkeit ins Gesicht blicken soll. Sie zieht sich verletzt zurück, denkt aber über seine Worte nach. Jürgen fühlt sich schlecht, und um Reue zu zeigen, versucht er Lisa zu helfen: Er eröffnet ihr, dass er durch eine geschickte Anlage das Geld von "B.STYLE" vervielfachen könne ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Oliver Bokern (Jürgen Decker) Volker Herold (Bernd Plenske) Wilhelm Manske (Friedrich Seidel) Olivia Pascal (Laura Seidel) Gabrielle Scharnitzky (Sophie von Brahmberg) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Cornelia Dohrn