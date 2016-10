SAT.1 Emotions 08:35 bis 09:20 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 188 D 2011 16:9 HDTV Merken Mit Schrecken wird Saskia klar, dass sie wieder etwas für Conrad empfindet. Da sie das nicht zulassen will, gibt sie sich beim nächsten Zusammentreffen sehr distanziert und geschäftsmäßig. Dieses Verhalten zeigt jedoch nicht die beabsichtigte Wirkung ... Währenddessen erwischt Elisabeth Franzi dabei, wie sie aus der Seeklinik weglaufen möchte. Sie schafft es, das verängstigte Mädchen aufzuhalten und zum Reden zu bringen. Was Franzi Elisabeth anvertraut, ist schrecklich ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nina Schmieder (Dr. Laura von Hagen) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Stephan Schill (Prof. Dr. Dr. Martin Conrad) Sabine Bach (Saskia von Hagen) Andreas Potulski (Georg von Kampen) Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Hans Stadlbauer (Alois Hofer) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, Volker Schwab, Daniela Grieser

