RTL Plus 22:40 bis 23:30 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Auf Männerjagd D 1998 Stereo In einem Zeitungsartikel liest Vivi von der Möglichkeit einer künstlichen Befruchtung. Daraufhin nimmt Vivi ihren ganzen Mut zusammen und bittet Walter, für sie schwanger zu werden. Als Walter überraschend verständnisvoll reagiert, läuft Vivi euphorisch zu Jutta, um von dieser die Genehmigung für den ungewöhnlichen Plan zu bekommen. Dies erweist sich als Fehler, denn schon bald ist Walters Kinderwunsch das Hauptgesprächsthema in Reutlitz. Lollo ist unterdessen überglücklich, denn sie hat von Jutta einen Tag Freigang bekommen. Endlich scheint das so lang ersehnte Schäferstündchen mit Daniel in greifbare Nähe zu rücken. Doch Lollo erlebt eine böse Überraschung, denn Daniel und sie werden am Tag des Freigangs ganz offiziell von dem "Anstands-Wauwau" Frank Gitting begleitet. Walter, die unter den dummen Sprüchen der anderen leidet, antwortet mit einer Trotzreaktion: Da man ihr die künstliche Befruchtung verweigert, will sie sich einen Mann aus dem Knast suchen, der sie schwängert. Nach einem fehlgeschlagenen Versuch, den - leider überzeugt homosexuellen - Zahnarzt für diese Zwecke einzuspannen, entdeckt Walter einen Elektriker, der zurzeit auf den Fluren der Station arbeitet. Wenig später kommt es zu einem Stromausfall, der allseits gewinnbringend genutzt wird: Silke ermöglicht Lollo und Daniel ein ungestörtes Treffen, während Walter den Elektriker für ein spontanes téte-â-téte gewinnt... Schauspieler: Barbara Freier (Ursula "Uschi" König) Cheryl Shepard (Susanne Teubner) Christiane Reiff (Ilse Brahms) Brigitte Renner (Margarethe "Mutz" Korsch) Isabella Schmid (Ilona "Lollo" Kühne) Katja Strobel (Martina "Tina" Tielmann) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Bodo Schwarz, Dagmar von Chappuis Drehbuch: Peter Balke Kamera: Zbynek Dario Sedo, Gert Stallmann