RTL Plus 20:15 bis 21:05 Arztserie Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Sei tapfer, Manuel D 1997 Stereo Merken Dr. Stefan Frank hat Iris zum Reiten angemeldet. Das Mädchen freundet sich mit Manuel an. Als der Junge plötzlich hohes Fieber bekommt, bringt ihn Stefan in die Waldner-Klinik. Die Untersuchung endet mit einer schrecklichen Diagnose: Manuel hat Kinderlähmung. Während einer Messe stürzt Pastor Konstantin Müller und bricht sich den Arm. Da seine Haushälterin in Urlaub ist, übernimmt Martha die Pflege. Bea besucht auf Anregung ihrer Freundin Ute ein spirituelles Seminar. Bea ist beeindruckt von Stephen Chang Brownings Theorien. Sie spielt mit dem Gedanken, ein so genanntes "Clearing" zu buchen. Das teure Seminar soll von Krankheiten befreien. Irene Kadenbach ist entsetzt über die Presseberichte zum misslungenen Facelifting bei Valerie von Mantritz. Die Folge: Die Kundinnen für Schönheitsoperationen bleiben aus. Um Dr. Roehrs zu rehabilitieren, engagiert Irene Balduin Schöne. Der Journalist soll den Politiker Friedrich von Mantritz dazu bringen, die Beschuldigungen zu widerrufen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sigmar Solbach (Dr. Stefan Frank) Siemen Rühaak (Dr. Christian Roehrs) Isabelle von Siebenthal (Dr. Bea Gerlach) Claudia Wenzel (Irene Kadenbach) Erna Wassmer (Martha Brunnacker) Jana Kilka (Iris) David Lütgenhorst (Manuel) Originaltitel: Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Regie: Peter Weissflog