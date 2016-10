Das Erste 21:00 bis 22:15 Diskussion Hart aber fair Minus-Zinsen, Extra-Gebühren - Retten sich die Banken auf Kosten der Kunden? D 2016 2016-10-24 02:10 Stereo Untertitel Live HDTV Live TV Merken Den Banken geht das Geld aus. Schrumpfzinsen und schärfere Auflagen verderben das Geschäft. Dazu die Altlasten aus den Zocker-Zeiten. Sind erhöhte Gebühren und Schummel-Verträge eine Art Notwehr auf Kosten der Kunden? Und was, wenn das alles nicht reicht? Interessierte können sich auch während der Sendung per Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung diskutieren. E-Mail hart-aber-fair@wdr.de In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Frank Plasberg Gäste: Gäste: Uwe Fröhlich (Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken BVR), Sahra Wagenknecht (Die Linke, Fraktionsvorsitzende), Thomas Mayer (ehem. Chefvolkswirt der Deutschen Bank), Norbert Walter-Borjans (SPD, NRW-Finanzminister), Originaltitel: Hart aber fair