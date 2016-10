Das Erste 18:50 bis 19:45 Krimiserie Großstadtrevier Folge: 369 Kameraden D 2014 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Hannes Krabbe verhilft seinem Neffen Benni zu einem Studienplatz auf der Hamburger Polizeiakademie. Ein Fehler, wie sich bald heraus stellt. Denn der Neffe, den Hannes als harmlosen Achtjährigen in Erinnerung hat, ist mittlerweile in die Neonazi-Szene abgerutscht. Hannes sieht nur eine Chance, sein Missgeschick zu bereinigen: Er muss aus dem Neonazi wieder einen lieben Jungen machen. Paul und Nina sind derweil mit einem Fall von Brandstiftung beschäftigt. Der Laden des arabischstämmigen Schneiders Mehmet Bilal wurde angezündet. Ziel des Anschlags war offensichtlich Bilals Enkelin Lamya. Die junge Polizeianwärterin wird schon seit geraumer Zeit von zwei rechtsradikalen Mitschülern schikaniert. Paul und Nina stellen zu ihrem Entsetzen fest: Es gibt Neonazis in den Reihen der Polizei. Mit Hilfe von Krabbes Neffen Benni gelingt es den Polizisten, die Drahtzieher des Brandanschlags zu überführen. Doch bald darauf scheint Benni seinen Verrat schon wieder zu bereuen. Und auch die Neonazis sind am Ende noch lange nicht geschlagen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Fedder (Dirk Matthies) Jens Münchow (Paul Dänning) Maria Ketikidou (Harry Möller) Mads Hjulmand (Mads Thomsen) Wanda Perdelwitz (Nina Sieveking) Sven Fricke (Daniel Schirmer) Saskia Fischer (Frau Küppers) Originaltitel: Großstadtrevier Regie: Jan Ruzicka Drehbuch: Elke Schuch