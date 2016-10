RTL Passion 01:00 bis 01:50 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Tiefschläge D 2004 2016-10-25 06:25 Merken Mike zieht sich bei den Proben unglücklicherweise eine Verletzung an einer intimen Stelle zu. Strauss macht bei der Behandlung eine alarmierende Entdeckung: Mike hat Hodenkrebs. Zutiefst geschockt von diesem Schicksalsschlag beschließt Mike entgegen aller Appelle Mels, sich nicht operieren zu lassen. Walter ist frustriert, weil ihr Büro als Gefangenenvertreterin in einem abgelegenen Keller liegt. Das ungeliebte Domizil gewinnt jedoch entscheidend an Attraktivität, als Walter dort den Eingang zu einem Luftschacht und damit einen potenziellen Fluchtweg entdeckt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Jana Becker (Andrea Burgschulte) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Stefan Puntigam (Andy Wagner) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Cornelia Dohrn Drehbuch: Andreas Fuhrmann, Arne Laser, Birgit Gruber, Patrick Schuckmann, Mathias Aicher Musik: Karim Sebastian Elias