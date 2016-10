RTL Passion 21:05 bis 21:30 Serien A Young Doctor's Notebook GB 2012 2016-10-24 00:10 Merken Der alte Dr. Bomgard bekommt die Folgen seiner Morphiumabhängigkeit deutlich zu spüren. Gleichzeitig wächst der Druck während des Verhörs durch die Militärpolizei. Auch dem jungen Dr. Bomgard geht es nicht gut. Zwischen Einsamkeit, Langeweile und Selbstmitleid hadert er weiter mit seinem Schicksal. Derweil treten die Prophezeiungen des alten Dr. Bomgard tatsächlich ein: Seine Behandlung eines Patienten mit Schmerzen am Ellbogen sei Schwachsinn und der Sex mit der Krankenschwester Pelageya leidenschaftslos. Das alles führt dazu, dass der junge Arzt sich wünscht, seine Approbation werde ihm aberkannt und er könne seinen Posten in der sibirischen Tundra endlich verlassen. Schließlich erinnert er sich jedoch daran, warum er Arzt werden wollte und schreitet noch rechtzeitig ein, um einem erstickenden Mädchen durch einen Luftröhrenschnitt das Leben zu retten. Der nächste Fall geht allerdings weniger glimpflich aus. Sein Versuch, während eines Schneesturms im Freien und ohne Instrumente ein Kind zur Welt zur bringen, scheitert. Resigniert zieht sich der Arzt zurück und will erneut zur Morphiumspritze greifen. Der alte Dr. Bomgard weiß, welche Konsequenzen das haben wird und versucht abermals, sein jüngeres Ich abzuhalten. Dieses Mal jedoch vergeblich... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Hamm (Dr. Vladimir Bomgard (alt)) Daniel Radcliffe (Dr. Vladimir Bomgard (jung)) Rosie Cavaliero (Pelageya) Adam Godley (Assistent) Vicki Pepperdine (Anna) Shaun Pye (Yegorych) Tim Steed (NKVD Agent Kirill) Originaltitel: A Young Doctor's Notebook Regie: Alex Hardcastle Drehbuch: Mark Chappell, Alan Connor, Shaun Pye Musik: Stephen Warbeck