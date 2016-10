Ausgerechnet der ehrgeizige Assi Knechtlsdorfer will Dr. Gretchen Haase den Platz der ersten Assistenzärztin streitig machen und versucht, sie im Krebsfall Müller hinterhältig auszustechen. Um Kampfgeist zu entwickeln, muss Gretchen ein Jugendtrauma überwinden: Bundesjugendspiele. Eine Horde Teenies und eine faschistische Lehrerin erklären ihr auf dem Sportplatz den Krieg. Aber Gretchen kämpft um die Ehrenurkunde! In Sachen Liebe zeigt ebenfalls jemand Einsatz: ein gewisser Alexis von Buren, dazu noch Millionär, entschließt sich - trotz ihres großen Hinterns - zu spontanen Sympathien für Gretchen. Ob das Marc gefällt? Und was hat Dr. Kaan im Rotlicht-Milieu verloren? In Google-Kalender eintragen