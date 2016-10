Moritz ist begeistert, als Xenia ihm anbietet, das Boot zu mieten. Er schlägt ein. Als Leon dem stolzen neuen Bootsbesitzer einen ersten Besuch abstattet, beschließen die Jungs, eine kleine Tour zu unternehmen. Leon mimt den erfahrenen Segler, doch dann unterläuft ihm ein folgenschwerer Fehler: Ein Seil entgleitet seinen Händen, und der Mast fällt Moritz auf den Kopf. Führerlos treibt das Boot ab... Marie ist sauer, da Kai nicht mir ihr in den Urlaub fahren will und beschließt, alleine zu fahren. Kai versucht, sie mit einem spontanen Ausflug zu besänftigen. Nur widerwillig begleitet sie ihn an den See. Bei einer romantischen Fahrt mit einem Ruderboot versöhnen sich die beiden wieder. Ausgelassen schmieden sie gemeinsame Urlaubspläne, als es zu einem unerwarteten Zwischenfall kommt... Theodor Wiesengrund, der Pressereferent der Bundesgartenschau, will Martin wegen des Diebstahls der Rose anzeigen. Es sieht schlecht aus, da Martin nicht beweisen kann, dass er die Blume nicht selbst gepflückt hat. Plötzlich taucht Anna-Lena auf, die Martin die Blume geschenkt hat. Und zur großen Überraschung aller ist sie nicht nur die Rosendiebin, sondern auch Wiesengrunds Tochter. Heil froh, noch einmal davon gekommen zu sein, lädt Martin seine Freunde zu einem Essen in den Fasan ein. In Google-Kalender eintragen