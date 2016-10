RTL Passion 05:10 bis 05:30 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 Merken David entdeckt, dass Charlie eine Waffe hat. Doch weder er noch der von ihm informierte Lars können Charlie dazu bewegen, die Pistole abzugeben. Während Charlie wild entschlossen ist, sich gegen Tanja in Zukunft wenn nötig mit Waffengewalt zur Wehr zu setzen, plant diese schon wieder eine neue Gemeinheit gegen Charlie. Als Charlie zusammen mit Cécile nachts ins Bistro kommt, weil die Alarmanlage wieder zu spinnen scheint, bekommt sie einen anonymen Drohanruf. Zu Tode geängstigt reagiert Charlie über und schießt im Affekt auf Lars. Carla bekommt mit, wie der übermütige Bernd Sylvia bis aufs Blut reizt. Daraufhin sucht sie Sylvia besorgt auf, um sicherzugehen, dass ihr Geheimnis noch gewahrt ist. Sylvia nutzt die Gelegenheit, Carla über Tanja auszufragen, und bekommt den entscheidenden Hinweis auf die Schwarzgeldwäsche. Als sich Sylvia die einmalige Chance bietet, die Machenschaften vor Johannes' Augen aufzudecken, fleht sie ihn an, ihr ein letztes Mal zu vertrauen. Felix ist geschockt, dass Coco ausziehen will. Er versucht, mit Robin Frieden zu schließen, um Cocos Weggang zu verhindern. Doch Robin ist zu einer Versöhnung nicht bereit. Erst als auch er erfährt, dass - und warum - Coco gehen will, geht er auf Felix' Angebot ein. Gemeinsam können die beiden Jungs sie zum Bleiben bewegen. Doch ihre Versöhnung ist nur ein Scheinfriede. Tatsächlich wollen beide ihren Kampf um Coco nicht aufgeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics