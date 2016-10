Silverline 20:15 bis 21:45 Horrorfilm Let us Prey GB, IRL 2014 20 40 60 80 100 Merken Die junge Polizistin Rachel ist gerade auf dem Weg zu ihrer ersten Nachtschicht in einem gottverlassenen Kaff in Schottland. In den gespenstisch leeren Gassen wird sie Zeugin eines Autounfalls, dessen Opfer scheinbar spurlos verschwindet. Im Revier angekommen, muss sich Rachel gegenüber den Sticheleien ihrer misstrauischen und zwielichtigen Kollegen erwehren, als plötzlich das Unfallopfer auftaucht. Die Herkunft des charismatischen und schweigsamen Mannes ist völlig rätselhaft, doch übt der Fremde einen dunklen Einfluss auf die inhaftierten Sträflinge aus. Schon bald scheint die Hölle auf Erden auszubrechen und ein tödlicher Albtraum beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liam Cunningham (Six) Pollyanna McIntosh (PC. Rachel Heggie) Bryan Larkin (PC. Jack Warnock) Hanna Stanbridge (PC. Jennifer Mundie) Douglas Russell (Sgt. MacReady) Niall Greig Fulton (Dr. Duncan Hume) Jonathan Watson (Ralph Beswick) Originaltitel: Let Us Prey Regie: Brian O'Malley Drehbuch: Rae Brunton, David Cairns, Fiona Watson Kamera: Piers McGrail Musik: Steve Lynch Altersempfehlung: ab 18