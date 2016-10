BBC Entertainment 02:50 bis 03:35 Sonstiges Father Brown The Mysteries of the Rosary GB 2014 Merken Father Brown and Sid go on a quest to find a mythical rosary when an old friend disappears. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Laurenson (Professor Hilary Ambrose) Malcolm Storry (Bishop Talbot) Anton Lesser (Father Ignatius) Nancy Carroll (Lady Felicia) Mark Williams (Father Brown) Sorcha Cusack (Mrs McCarthy) Alex Price (Sid Carter) Originaltitel: Father Brown Regie: Ian Barber Musik: Debbie Wiseman Altersempfehlung: ab 12

