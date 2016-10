BBC Entertainment 23:15 bis 00:10 Sonstiges Spooks GB 2010 Merken Ruth Evershed is approached by council snooper Keith Deery, who claims to have uncovered some dodgy covert activities. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lucas North (Richard Armitage) Dimitri Levendis (Max Brown) Yimou (Hi Ching) Originaltitel: Spooks Regie: Edward Hall