BBC Entertainment 22:30 bis 22:55 Sonstiges Moone Boy The Plunder Years GB 2015 Merken When his parents start having marital problems, Padraic takes to shoplifting and is eagerly joined by Martin and Sean on his crime spree. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Dowd (Sean Murphy) Deirdre O'Kane (Debra Moone) Bronagh Gallagher (Pat O'Dwyer) David Rawle (Martin Moone) Ian O'Reilly (Padraic) Peter McDonald (Liam) Sarah White (Sinead Moone) Originaltitel: Moone Boy Regie: Chris O'Dowd Drehbuch: Nick Vincent Murphy, Chris O'Dowd Musik: Rónán Johnston