BBC Entertainment 16:55 bis 17:25 Comedyserie Up the Women Bowls GB 2015 Merken Margaret's attempts to use a camera are thwarted when two New Zealand crown green bowlers turn up - and tell the ladies that in some parts of the world women can't play bowls... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jessica Hynes (Margaret) Emma Pierson (Eva) Judy Parfitt (Myrtle) Georgia Groome (Emily) Vicki Pepperdine (Gwen) Ryan Sampson (Thomas) Adrian Scarborough (Frank) Originaltitel: Up the Women Regie: Christine Gernon Drehbuch: Morwenna Banks, Jessica Hynes, Barunka O'Shaughnessy