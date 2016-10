BBC Entertainment 09:00 bis 09:30 Comedyserie Up the Women Strike GB 2015 Merken Margaret tries to recruit new supporters of suffrage whilst Eva, Myrtle and Gwen indulge in Dr Hamm's invigorator. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jessica Hynes (Margaret) Judy Parfitt (Myrtle) Vicki Pepperdine (Gwen) Rebecca Front (Helen) Emma Pierson (Eva) Ryan Sampson (Thomas) Georgia Groome (Emily) Originaltitel: Up the Women Regie: Christine Gernon Drehbuch: Morwenna Banks, Jessica Hynes, Barunka O'Shaughnessy

