Espagne,1936 : la guerre civile éclate entre les Républicains au pouvoir et la droite nationaliste du Général Franco. Pour venir en aide à la gauche espagnole, les Brigades internationales sont créées: 40'000 combattants, souvent mal préparés et venus de 50 pays, s'engagent sur les lignes de front. Beaucoup y laisseront leur vie. 80 ans après son déclenchement, le souvenir de la guerre d'Espagne se confond encore avec celui des Brigades internationales. Pour sauver la république du fascisme, les brigadistes sont venus du monde entier, titis parisiens, dockers new-yorkais, juifs de Palestine, mineurs polonais, militants allemands, souvent immigrés, pourchassés, illégaux, communistes pour la plupart. Et des milliers sont tombés sur cette terre d'Espagne qu'ils sont venus libérer. Aujourd'hui cette épopée de 40'000 combattants originaires de cinquante pays différents résonne comme la chanson de la liberté contre la barbarie. Mais comme toujours l'histoire est infiniment plus complexe que la mythologie. Les hommes ne sont pas des dieux et l'aventure des brigadistes possède une face sombre. Les Brigades internationales ont été créées et organisées par le mouvement communiste. De bout en bout, elles ont été contrôlées par des chefs inféodés à Staline. La tragédie des Brigades internationales se fixe comme ambition de raconter, de 1936 à 1939, la vraie histoire de ces combattants venus mêler leur destin à celui du peuple espagnol, dans l'éclatante lumière de l'héroïsme fraternel et la pénombre des crimes et des liquidations.