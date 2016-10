RTS Deux 22:40 bis 23:35 Sonstiges Dieu sait quoi Saint Martin, 1700 ans de partage CH Stereo Merken Lors d'un rude hiver de l'an 324, un cavalier de la garde impériale romaine arrête son cheval devant un vieillard presque nu, retire de ses épaules son immense cape blanche doublée de peau de mouton et sépare de son épée les deux parties pour réchauffer le malheureux. C'est dans ce geste de charité qu'est contenue toute la force d'un personnage emblématique des débuts du christianisme en Occident. Du 11 au 14 novembre prochain, l'Ajoie et les Jurassiens vont fêter la traditionnelle fête de la Saint-Martin. Ce sera aussi l'occasion de célébrer les 1700 ans de ce chrétien exemplaire vénéré par les rois de France, de Clovis à Charlemagne. Ce documentaire propose un retour sur la vie spirituelle et historique du saint, ainsi qu'un témoignage sur les actions de ses héritiers en France, en Suisse et en Hongrie. Il explorera également, à l'aube de ce XXIe siècle, la réalité tangible de la notion de " partage ". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dieu sait quoi